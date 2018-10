'Vuela' nuevo álbum de Richard Ashcroft

Cd. de México.

Apenas cuatro días después de lanzar su nuevo álbum Natural Rebel, el material ha superado la 2 mil unidades, con lo que a media semana se coloca provisionalmente en el número uno de dicho chart, según la Official Charts Company, superando a la banda sonora del filme de Lady Gaga, A Star Is Born.

Se trata de la segunda ocasión en su carrera como solista que Richard alcanzaría el sitio de honor en su tierra, ya que hace 18 años lo logró con su debut Alone With Everybody. Los demás álbumes han llegado al top 3 en la isla.



Para promover el referido esfuerzo discográfico, Ashcroft anunció una serie de presentaciones inicialmente por Reino Unido, y no se descarta que visite suelo americano en 2019.