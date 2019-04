Vuela hacia la TV

Ciudad de México.

Cuando anunció su separación del expresidente Enrique Peña Nieto, el 8 de febrero pasado, Angélica Rivera también externó el deseo de recuperar su carrera de actriz.

De acuerdo con algunos productores que han trabajado con ella o que la conocen, su regreso a la tv es algo posible, pero coinciden en que tendría que ser un muy buen proyecto.

LE RECOMIENDAN TIEMPO

José Alberto Castro, quien fue su esposo y productor de telenovelas como "Sin pecado concebido" y "Ángela", protagonizadas por Rivera, opinó: "Creo que es muy temprano para generar una opinión, creo que tiene que tomar distancia y un tiempo".

"Angélica, al final del día, es una gran actriz, una gran madre y me consta porque la conozco de años, me consta porque trabajamos juntos y el público tiene la última palabra; ella, haciendo un personaje profundo y fuerte tiene muchas posibilidades, creo que la gente puede tener a lo mejor polémicas alrededor pero el talento lo tiene y lo ha demostrado".

Fue en 2007 cuando Angélica hizo una de sus telenovelas emblemáticas, "Destilando amor", de allí se le quedó el apodo de "La Gaviota". También fue su última telenovela, pues en esa época comenzó su romance con el expresidente Peña Nieto y posteriormente, en noviembre de 2010 contrajo matrimonio con él, dejando de lado completamente su carrera artística.

"Es posible que su deseo pueda cumplirse, estoy seguro que así será; si la gente la acepta o no, ya es algo que desconozco", dijo al respecto el productor Reynaldo López.

Para Carla Estrada, quien no ha tenido a Angélica como protagonista, pero ha visto su trabajo, su regreso es natural. "No he platicado con ella sobre eso, pero su esencia es ser actriz y, si quiere regresar, es lo más justo, que haga lo que ella quiera y donde se sienta más cómoda".

DE VILLANA

Será complicado que Angélica Rivera vuelva a ser la estrella que fue, ahora que anunció su regreso al mundo de la farándula, aseguró Roberto Franco, director de la Consultoría en Imagen Pública Iconos.

"Si va a regresar al mercado mexicano es desatinado, si va al mercado latino pero en Estados Unidos probablemente la recepción no sea tan negativa, porque al final sí les pega pero es indirectamente y allá el público es colombiano, venezolano, mexicano, es distinto".

De buena ¡no se la creen!

El experto Roberto Franco explicó que en el caso de que decidiera hacerlo en México tendría que ser de antagonista, porque el personaje de mujer bondadosa no sería creíble por el concepto que tiene la gente de ella.