´Vuela´ equipo de cómputo

Con el regreso a clases virtuales, se ha evidenciado el desabasto en el material de equipos de cómputo, oficina y electrónicos en los principales comercios de Reynosa, donde abundan los estantes vacíos.

EL MAÑANA realizó un recorrido por los que se ubican en las plazas comerciales del Bulevar Hidalgo y constató el fenómeno, tanto en computadoras portátiles como de escritorio, e impresoras, ente otros.

En el caso de las lap top, solo se encontró un equipo con costo superior a los 32 mil 500 pesos. "Desgraciadamente no tenemos material para venta, todo lo del coronavirus ha aumentado el interés por las computadoras y las lap top, llegan los padres de familia buscando equipo, pero al darse cuenta que no hay se van decepcionados", mencionó personal que ahí labora.

De acuerdo a las estimaciones será hasta la segunda quincena de septiembre cuando llegue material. "Lo que nos han comentado los supervisores es que probablemente lleguen después del 15 de septiembre, el desabasto no es una situación local, es algo en todo el país, de hecho se intentó traer de Monterrey pero tampoco tenían producto, entonces tendremos que esperar".

El desabasto también se visibiliza en las tabletas electrónicas.

LAS OPCIONES

Joel Ramírez, habitante de la colonia Las Fuentes, acudió a uno de estos locales para buscar una computadora nueva, debido a que su actual equipo ha presentado fallas que impiden que sus hijos tomen las clases virtuales, pero se percató de que no había productos.

"No me queda de otra más que reparar la computadora que tengo, no sé cuanto tiempo tarden, voy a tener que hablar con la maestra para que sea paciente, que les dé oportunidad a mis hijos para que envíen todo desde el celular", dijo.

La falta de equipo en las tiendas ha aumentado la oferta a través de redes sociales, en donde usuarios ofrecen computadoras y lap top usadas con costos desde los 2 mil 500 pesos, aunque algunas "con detalles".

A través de dicho medio también se promueve la venta de piezas para reparar electrónicos y cables.

El equipo que hay lo venden a precios elevados.