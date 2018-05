Voz mexicana en ´Luzia´

Ciudad de México

Majo Cornejo nació en una fa-milia de músicos en la Ciudad de México. Su impulso para convertirse en cantante siem-pre estuvo en casa, desde que era niña. Su voz levantó el vuelo a nivel internacional al sumarse a las filas del Cirque du Soleil en su más reciente espectáculo, Luzia, inspirado en su país natal.

Vía telefónica desde Es­tados Unidos, la cantante re­lató la sensación de pertenecer a la legendaria compañía circense que enal­tece el talento humano; así como a Luzia, que explora los diferentes paisajes, imáge­nes, colorido, sonidos y tra­diciones de México, inmersos en la historia de un sueño surrealista.

GOLPE DE SUERTE

"Estaba participando en un reality show en México (Creando boleros) en el que cantaba boleros, huapangos, música mexicana y ahí esta-ban buscando a un cantante mexicano para el show. Lite-ralmente me encontraron por Facebook y me escribieron para ver si quería audicionar para ellos.

Audicioné en un proceso de alrededor de ocho meses, donde me hicieron pruebas no sólo de canto, sino de par­tituras, actuación, resistencia física y después me volaron a Montreal para mi última audi­ción. Allá me ofrecieron que­darme con ellos", señaló la cantante de 24 años.

Cornejo señaló que fue su forma de interpretar lo que atrajo la atención de los creativos del Cirque du So­leil, cuyas producciones tie­nen como destino a público de todo el mundo, pues sus historias son realizadas con un lenguaje visual univer­sal, más allá de un idioma en particular.

"Tenía 20 años entonces, ahora 24. ¿Cómo una niña de 20 años podía contar historias de esa manera? Eso les lla­mó la atención e hizo que me quedara con el papel.

MUCHA RESISTENCIA

Estar en el Cirque du So-leil es un asunto de resisten-cia mental y física, porque no es nada fácil dar 10 funciones por semana y cambiar de país, ciudades, costumbres e idio-mas. Ahora estoy un poco más acostumbrada al tour que hi-cimos de dos años, en Cana-dá y Estados Unidos, después de la creación de Luzia, y me siento muy contenta", precisó la cantante.

Los 19 números musicales, compuestos exclusivamente para este espectáculo por el canadiense Simon Carpen­tier, el también director mu­sical, abarcan ritmos que van del huapango al bolero, de la cumbia al norteño y la banda, así como una fusión de soni­dos latinoamericanos.

Majo no es la única mexi­cana en la compañía. Tam­bién está el guitarrista Rodrigo de la Mora, así como la espe­cialista en pole dance, Diana Ham, el titiritero Gerardo Ba­llester Franzoni y el diseñador de escenografía y utilería, Eu­genio Caballero, quien gana­ra el Oscar en 2007 por Mejor Dirección de Arte por la pelí­cula El laberinto del fauno.