"Voy saliendo del CRI y no hay turno de tarde"

Un ciudadano informó a El Mañana que acudió a preguntar al Centro de Rehabilitación Integral, ubicado en el libramiento Luis Echeverría, para verificar si había cambios y le confirmaron que ya no habrá turno vespertino.

En un mensaje que envió a esta edición, explicó textualmente.

"Voy saliendo del CRI y efectivamente ya no van a brindar atención en el turno vespertino, solo matutino, le pregunté a la empleada que está en el mostrador de la recepción el motivo por el cual ya no van a brindar la atención tanto médica, como de terapia física, y me dijo que esa era la instrucción", dijo en el mensaje.

El usuario del CRI, además explicó que la empleada le dijo que a los pacientes que por una u otra razón no pudieron asistir a terapia, y dejaron pasar más de un mes, cuando regresen tienen que pasar otra vez a consulta, aun cuando tengan ya el diagnóstico anterior.

"Le pregunte cual era el caso de consultar por segunda vez, si ya se lo que tengo y me contestó que así le están haciendo con todos los pacientes", dijo en el mensaje enviado a El Mañana.