Voy a pedir perdón a víctimas: AMLO

Ciudad de México

Entre protestas de familiares de víctimas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió que una vez que asuma la Presidencia, les pedirá perdón y habrá justicia por sus desaparecidos.

"Voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia. Y voy a comprometerme a que va a haber justicia en lo que humanamente esté de mi parte. No están solos, el gobierno no estará al servicio de una minoría rapaz o de cuello blanco", dijo.

En el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, decenas de víctimas lo increparon y le exigieron justicia, además se mostraron en contra del perdón y amnistía para los agresores.

María González, entre llanto, le dijo que si se tenía que hincar para que atendiera sus demandas.

Aunque Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, tenía que hablar en el foro, los reclamos de las víctimas que se dieron cita con imágenes de sus desaparecidos, hicieron que López Obrador adelantara su discurso, en el que afirmó que no le fallará al pueblo porque no tiene compromisos con grupos de intereses creados, ni con mafias.

Asimismo, lanzó un ya basta al divisionismo y la polarización y dio un jalón de orejas a los que ponen por delante intereses de grupo o celos.

"Qué tienen que estar poniendo por delante intereses personales o de grupo o celos", reclamó.

El tabasqueño dijo que habrá un diálogo permanente con los familiares de las víctimas y también giró instrucciones para que Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas trabajen de la mano con ellos.

Dijo que el dinero que se ahorre de los recortes a salarios, pensiones a expresidentes y la venta de la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno, será destinado exclusivamente a la justicia de las víctimas.

López Obrador sostuvo que entiende a quienes hacen suya la frase "ni perdón ni olvido", pero él, dijo, tiene otra convicción: "olvido no, perdón sí".

Expresó que no es igual que los demás políticos corruptos y pidió que no lo confundan.

INCREPAN A AMLO Y SICILIA

Al arribar al segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido con gritos de "¡justicia!" de familiares de víctimas de desaparecidos.

Más de mil personas con las imágenes de sus desaparecidos, se dieron cita en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, donde el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en Morelos, dio un discurso y pidió un minuto de silencio, pero los demás familiares de víctimas se negaron a callar y clamaron ser escuchados.

"Así nos quieren callar, ellos no están muertos, no sabemos dónde están, ese es el asunto, entiendan", gritó una señora.

Mientras que el padre de un joven desaparecido también increpó al poeta al decirle que no se callaría y que se pusiera en sus zapatos.

Después de unos minutos, Sicilia continuó su discurso y dijo a López Obrador que ha decidido cumplir con la palabra dada y realizar los diálogos para formular un plan para construir la paz con justicia y dignidad.

Sin embargo, aclaró, los foros no son el camino correcto para alcanzar la paz, la verdad y la justicia. También rechazó que sea primero hablar de perdón o amnistía, sin antes hablar de justicia y verdad.

"Los foros escucha no es el camino correcto, lo dijimos antes y lo decimos ahora. El país está sobrediagnosticado. La solución no puede ser la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. El tema de la paz es un tema de gobernabilidad y gobernanza y no de seguridad".

Al tomar la palabra, Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación sostuvo que el país vive un escenario adverso por una crisis humanitaria y crisis de derechos humanos.

Incluso dijo que hay cifras de terror con 40 mil desaparecidos, 22 mil cuerpos sin identificar, más de 100 mil fosas clandestinas.