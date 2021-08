Voy a seguir trabajando en favor de la 4T: Jesusa Rodríguez; rechaza irse triste del Senado

En entrevista aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió que siguiera pendiente porque se necesita mucho trabajo para cambiar el país.

"Trabajar sin descansar", apuntó en la sede del Senado.

"No sobra gente para trabajar por el cambio, es más fácil dejar que todo siga con la inercia, dejar que la corrupción siga y la descomposición siga igual. Cuando decides hacer el cambio hay que trabajar el triple. No hay gente que quiera trabajar el triple, pero hay quienes estamos dispuestos a trabajar todo lo que sea necesario", comentó.

A pregunta expresa sobre si se va triste del Senado, rechazó ello y comentó que los cambios son los mejor de la vida, "el agua que no se mueve se estanca y se pudre", aunque reconoció que como senadora le faltó conseguir una ley para que se consideren los derechos de los animales no humanos, dijo no son comida, que no son entretenimiento.

La activista y actriz de teatro destacó el regreso de Olga Sánchez Cordero como virtual presidenta del Senado, porque dijo que ella realizó un papel importante en la Secretaría de Gobernación "y tiene que hacer mucho aquí en el Senado porque ella por su formación como abogada y como ministra tiene mucha visión y tiene que completar tareas muy importantes como el derecho de las mujeres y la autonomía corporal de las mujeres".

Aseguró estar contenta por el momento de transformación que vive el país y dijo Sánchez Cordero "siempre ha querido ser senadora y le recomendaría sobre todo que impulse una agenda muy progresista, porque lo que este país necesita es dejar atrás el consevadurismo".