Voy a ganarme mi lugar: Galindo

Gustavo Galindo ya probó lo que es ser titular en la Liga MX como portero de los Tigres y no quiere soltar el puesto.

Haber iniciado dos partidos con los felinos no es suficiente para el joven arquero felino que advirtió que pese a que Nahuel Guzmán y Miguel Ortega se recuperen va a pelear por quedarse con la titularidad.

"Desde que estoy chico soñaba con este momento, igual no fue la manera en la que me lo imaginaba, pero se dio. Cuando vengan Nahuel y Miguel me va a tocar competir contra ellos y donde me pongan, yo voy a estar ahí para competir y ganarme mi lugar", expresó Galindo en videoconferencia.

Al novato no le ha tocado aún celebrar una victoria, pero si vuelve a jugar el viernes contra Mazatlán desea un triunfo.

"Es un rival complicado, en la Liga y en Primera División no hay un rival fácil. Tenemos que ver los puntos en donde le podemos hacer daño a Mazatlán, es en lo que estoy concentrado hasta ahorita", mencionó.