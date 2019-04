Voy a ejercer mi derecho de réplica: López Obrador

Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que siempre ejercerá su derecho de réplica ante los medios y que no se quedará callado.

Cuestionado sobre las preguntas que le realizó el periodista Jorge Ramos el pasado viernes, el Mandatario federal prometió libertad "en todos los casos".

"Ahora es distinto, la gente está muy consciente de las cosas, el otro día vi con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista, no, yo pienso con todo respeto, discrepo, ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan pues ya saben, no, lo que sucede. Pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos que ya no son ciudadanos imaginarios, hay mucha inteligencia en nuestro pueblo, entonces antes se menospreciaba a la gente", afirmó el Presidente en su conferencia mañanera.

"¿Qué digo? Pues que vamos a garantizar las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta porque también eso es importante".

"Dicen, el Presidente no debe desacreditar a los medios, ah. Los medios sí pueden desacreditar al Presidente y el Presidente no se debe de defender, se debe quedar callado. Eso si no, voy a ejercer mi derecho de réplica siempre, con respeto, entonces siempre, que bien que se den estas cosas porque ayuda, enriquece la vida pública del País y que además si nosotros damos un dato equivocado, corregirlo, que nos estén ustedes haciendo contrapeso, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala social, que se garantice el derecho a disentir y poder rectificar si hay un dato equivocado, un señalamiento equivocado decirlo y si corresponde a la realidad rectificar y decir nos equivocamos, no hay que caer en la autocomplacencia, ese es mi punto de vista, libertad en todos los casos".

"Y esa es la diferencia con las dictaduras, en una dictadura no se puede disentir, es muy difícil, en una democracia tiene que haber pluralidad y apego a la verdad siempre".

Agregó que buscará siempre que los ciudadanos pongan a cada quien en su lugar.

"Lo mejor es la libertad, el que nos podamos manifestar, yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos, creo en el pueblo, creo en la sensatez de los mexicanos, siempre he dicho que el verdadero cambio se ha dado porque ya cambio la mentalidad del pueblo, esa es la transformación, hay veces que hay revoluciones, levantamientos armados y la gente sigue manteniendo la misma mentalidad, lo mejor de ahora es que sin violencia, sin una revolución armada, con una revolución de las conciencias se ha avanzado muchísimo, es otra la mentalidad del pueblo", aseguró.

Reprueba AN advertencia de AMLO a periodistas

>La bancada del PAN en el Senado reprobó las "amenazas" del Presidente Andrés Manuel López Obrador al ejercicio periodístico.

> "Con relación a las desafortunadas declaraciones del Presidente de la República, en las que amenaza directamente a comunicadores y periodistas de que en caso de no ser 'prudentes' o 'pasarse', 'ya saben cómo les va', el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado condena enérgicamente el sistemático ataque a la libertad de expresión que sufren los medios de comunicación por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador", planteó.