Voto por Voto. Decisión 2018

Que se realice de nuevo el conteo de votos de las elecciones a la Presidencia Municipal de Reynosa, es lo que exigen los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) tras denunciar anomalias en por lo menos el 25 por ciento de las casillas.



Tenemos una responsabilidad muy grande con las personas que votaron por el partido . Cosme Artemio Cerecedo Gutiérrez, representante MORENA

De acuerdo con Cosme Artemio Cerecedo Gutiérrez durante la jornada electoral se detectaron varios problemas que pese a ser entregados por escrito a las autoridades no se atendieron "Tenemos una responsabilidad muy grande con las personas que votaron por el partido, estamos hablando que en mas de 230 casillas hubo fallas, a mi en un momento me retiraron de estar observando que las actas no estaban dentro de los paquetes electorales".

En su petición entregada al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) se explica que el conteo tiene que realizarse nuevamente en base a los artículos del 275 al 284 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas "Solicito tenga a bien suspender el procedimiento que se encuentra llevándose en el momento y realizarlo conforme a los articulos mencionados con antelacion toda vez que dicho procedimiento indica que el cómputo municipal se realizará conforme a lo indicado en el artículo" se leía en el escrito.

-

Se suma PRI

El conteo se hará en los paquetes electorales donde no se colocaron actas . Adolfo Guerrero Luna, representante PRI

A la queja se sumó el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Reynosa Adolfo Guerrero Luna quien aclaró que el nuevosolo aplicaría para aquellos paquetes que no cuentan con acta "No puede ser todo elde nuevo lo que se hara es que donde no hay una acta dentro del paquete ya se reservaron las casillas en esto".

El conteo de votos comenzó a las 6 de la tarde del primero de julio y de acuerdo con los resultados preliminares la candidata del Partido de Acción Nacional habria ganado la elección.