Voto por correo: ¿Podrá manejarlo el Servicio Postal de los E.U.?

Un sector de Michigan que abarca Detroit, sus suburbios y localidades que dependen de la industria automotriz es un objetivo político muy codiciado en uno de los estados indecisos más importantes con miras a las elecciones presidenciales de noviembre. Y tiene el dudoso honor de ser uno de los distritos donde peor funciona el servicio postal.

En Michigan y otros estados se percibe un interés sin precedentes en el voto por correo con motivo de la pandemia del coronavirus. Pero medidas controversiales adoptadas recientemente han agravado las tradicionales demoras en las entregas de la correspondencia y generado preocupación entre los funcionarios electorales y los votantes respecto a si el servicio postal estará en condiciones de manejar la andanada de votos por correo.

Información obtenida por la Associated Press indica que distritos postales de todo el país no cumplen por mucho con los plazos fijados por ese mismo servicio para la entrega de correspondencia, lo que plantea la posibilidad de que muchos votos enviados por el correo no lleguen a tiempo a las oficinas de conteo. Si un voto no llega dentro del plazo establecido, será descartado.

Varios distritos postales de zonas urbanas en estados peleados tienen un historial de demoras en las entregas. El mensaje es claro: Si va a votar por correo, hágalo temprano.

"Lo antes posible", recomendó la secretaria de estado de Michigan Jocelyn Benson, quien es demócrata.

El Servicio Postal nunca generó controversias, pero eso cambió cuando su nuevo director, Louis DeJoy, implementó una serie de medidas para reducir costos que provocaron demoras en todo el país. Las medidas motivaron una cantidad de demandas e hicieron que surgiese la alarma acerca de su capacidad de manejar la correspondencia en un año electoral, por más que DeJoy haya dicho que se dará prioridad al voto por correo.