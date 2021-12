Votó INE contra la designación de Romero Tellaeche

Al fijar un posicionamiento ante la designación de José Romero Tellaeche como nuevo director del CIDE —del cual el INE integra el Consejo Directivo junto con otras instituciones como el Banco de México, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y diversas secretarías de Estado—, Edmundo Jacobo aseveró que el INE se pronunció en contra de la designación, porque no se tomaron en cuenta las reglas y los procedimientos establecidos.

El secretario ejecutivo del órgano electoral aclaró que está consciente que existe ambigüedad en las disposiciones relativas a la designación de quien debe asumir la Dirección General del CIDE; sin embargo, manifestó que esto debe resolverse en función de una lectura funcional de las mismas, lo que en el caso no ocurrió.

Edmundo Jacobo recordó los procedimientos que se debieron seguir para la designación del nuevo director del CIDE y señaló que, de forma desafortunada, en la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del mismo, no se les permitió a quienes integramos el órgano de gobierno posicionarse, en general, respecto de la regularidad del procedimiento de designación y nombramiento, y, de manera particular, sobre la idoneidad de la persona considerada por la Directora General del Conacyt.

"Pese a las inquietudes expresadas por varios de los integrantes del Consejo Directivo (...) se impidió siquiera la posibilidad de expresar los distintos puntos de vista en relación con las temáticas indicadas, para que el Consejo Directivo estuviera en aptitud de tomar una posición sobre la formalización de la designación y nombramiento", advirtió el secretario ejecutivo del INE.

Señaló que, al no permitirles dar su punto de vista durante la primera sesión extraordinaria del 2021 del Consejo Directivo del CIDE, con el único ánimo de cumplir con la función que tiene a su cargo como integrante de dicho consejo, "el Instituto Nacional Electoral expresa que su voto sería en contra de la designación y nombramiento efectuado por la Dirección General del Conacyt, debido a que las auscultaciones interna y externa no fueron desahogadas en los términos requeridos por el Estatuto General, además de que el contexto de confrontación existente al seno de la comunidad del CIDE no ha propiciado un clima propicio para el diálogo de sus integrantes".

Indicó que el INE desea expresar su preocupación por la situación predominante en las comunidades académica, administrativa y estudiantil del CIDE, ante la evidente falta de oportunidades de diálogo con las instancias involucradas.

"Las sensaciones de inconformidad, frustración y desasosiego características del momento que sufre la institución son contrarias a las condiciones propicias para la realización de las actividades académicas y, por lo mismo, incompatibles con la razón de ser del CIDE", estuvo el secretario ejecutivo del INE.