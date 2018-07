Votarán por la democracia

Ciudad de México.- Hoy se llevarán a cabo las elecciones donde los mexicanos elegiremos a un nuevo presidente. Actores y cantantes se manifiestan a favor de que hoy 1 de julio sea un festejo democrático para México. Para eso, incitan a los ciudadanos a que salgan a votar.

Todos predican con el ejemplo y destaca el de algunos que, viviendo o trabajando en Estados Unidos, viajarán a México para ejercer su derecho al voto.

-

LA IMPORTANCIA DE HACERLO

Alejandra Barros, protagonista de la telenovela Mañana será un día mejor, destaca la importancia de hacerlo: "Yo creo que es una obligación y también una responsabilidad; todos tenemos que ir a votar, estemos de acuerdo o no".

ALEJANDRA BARROS.

Susana Harp incluso hace una alegoría entre futbol y las votaciones, ahora que el Mundial de Rusia parece ocupar los espacios más importantes de la discusión en México, ante la euforia que se ha desatado por la actuación de México (que el lunes juega octavos de final frente a Brasil), la cantante señala una diferencia entre el deporte de las patadas y la política:

"Cuando vemos un partido de la selección no nos queda de otra más que ver la pantalla, gritar, pero en la política no, todos tendríamos que estar haciendo algo por México".

SUSANA HARP.

-

VIAJAN A MÉXICO

Alan Tacher: El conductor de televisión radica desde hace algunos años en Estados Unidos —ahora está a cargo del show Al final todo queda en familia, de Univisión—, pero afirma que viajará este fin de semana a México a votar.

Asimismo, desea que el proceso electoral se lleve a cabo en armonía y legitimidad. "Vendré a México a votar, tengo mi INE perfectamente bien, todo listo y claro, vengo a dar mi voto porque no puedes exigir si no votas, si no contribuyes.

"Ojalá que sean unas elecciones buenas, eso es lo que más estamos esperando todos los mexicanos, tenemos la confianza de que este será un país mejor".

Angélica Vale: En 2011 Angélica se casó en la Ciudad de México con el ejecutivo de televisión Otto Padrón y tras el enlace la pareja se fue a radicar a Miami y más tarde a Los Ángeles. Desde entonces, la actriz vive en Estados Unidos, lo cual no será impedimento para que en los comicios de este domingo salga a votar a alguna de las casillas de la capital mexicana, donde actualmente se encuentra mientras graba la telenovela Y mañana será otro día.

ANGÉLICA VALE.

"Por supuesto que hay que ir a votar, por el que sea, hay que informarse y luego ejercer tu derecho. Creo que es importante hacernos oír y que la democracia exista en este país".

-

BUEN CIUDADANO

Bruno Bichir: El actor de 50 años señaló que está ansioso de que sean las elecciones. Afirmó que él siempre fue una persona con la profunda convicción de que el ciudadano tiene el deber de participar y que respeta la decisión de cada mexicano, compartan o no sus mismas ideas políticas.

"Vivimos en un país con libertad de decir y de pensar lo que queremos y celebro que cada uno tenga la posibilidad de votar por quien considere será nuestro mejor representante", indicó el actor.

Bichir detalló que los mexicanos deberían vivir las próximas elecciones como lo que considera que son, una celebración en la que los mexicanos tendrán la oportunidad de vivir la democracia. "Este primero de julio tenemos que salir a votar felices en una fiesta nacional, con la convicción de frente, con el corazón en la mano, que busquemos un cambio sustancial".

Mario Bautista: esta será la primera ocasión en la que el joven cantante de 22 años vote para elegir al que será el próximo presidente de México. Bautista señaló que aunque ya tiene decidido por quién votará, no hará pública su decisión, ya que considera que en su faceta de influencer no desea que sus seguidores sigan su decisión solamente porque él lo hizo.

MARIO BAUTISTA.

Por ello, pide que todos voten por quien deseen y que no se dejen influir por nadie y tampoco permitan que alguien los obligue a votar por algún candidato en particular, porque señala que "el voto es libre".



"Estoy 100% seguro que voy a votar pero no voy a compartir nada en mis redes sociales porque no me gustaría influir en las decisiones de otros. Prefiero que cada quien tome su decisión, no quiero causar cosas como que por mí votaron por tal o cuál. Es importante que se informen, que chequen cuál es su mejor opción y que voten".