´Votan´ por la salud

Es el llamado que hace la representación local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

"Es alarmante y preocupante la situación que estamos viendo en nuestra ciudad, con las aglomeraciones en masa, sin sana distancia, sin uso de cubrebocas, sin protocolos de higiene por parte de todos y todas las candidatas a puestos de elección popular", dijo Bladimir Cortez.

"Es increíble que a más de un mes de haber arrancado las campañas, INE, Ietam, Coepris y Cofepris no tengan un protocolo, ni siquiera después de los decretos" sanitarios, mencionó el presidente de Canirac.

Lamentó que los partidos políticos se muestren más preocupados por mejorar sus números de preferencia electoral, en lugar de cumplir con los protocolos sanitarios.

Por ello, agregó: "Alzamos la voz y exigimos a las autoridades anunciar en calidad de urgencia, protocolos que garanticen campañas sanas y seguras, no más silencio ni omisión, no se vale que a las industrias nos presionen con inspecciones diarias, y que no volteen a ver las campañas; los candidatos deben seguir un protocolo para no ser fuente de contagio", advirtió.

Lo ideal sería, de acuerdo a Cortez, que cuando se convoque a reuniones en recintos cerrados no se citen a más de 50 personas, y que en espacios abiertos, la cantidad no rebase las 150, contando con un vigilante sanitario en cada grupo.

Que se evite el saludo de mano y puño, se guarde la sana distancia, además de que en los recorridos solo asista el candidato junto con otros tres miembros de su comitiva, quienes deberán mantener protocolos preventivos como el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

En torno a las visitas domiciliarias, los restauranteros piden que los actores políticos se limiten a estar en los exteriores.

La Canirac de Reynosa considera necesario que las y los candidatos a un cargo de elección popular se realicen una prueba Covid-19 por lo menos una vez por semana, para así dar tranquilidad a la ciudadanía de que no son "puntos de riesgo".

Esto luego de que al menos tres contendientes hayan resultado positivos en las primeras semanas.