Vota el alcalde en familia en la 1170

Río Bravo, Tam.- En la casilla 1170 contigua 1, ubicada en la escuela primaria Miguel Hidalgo, acompañado por su esposa Leticia de León, su mamá Rosalva López y la candidata suplente del PAN a la diputación local por el VIII distrito electoral Nachis López, acudió a emitir su voto el alcalde, licenciado Carlos Rafael Ulivarri López.

En la básica en ese mismo seccional depositaron su voto la primera trabajadora social del Municipio, la mamá del Alcalde y la suplente del PAN.

Tras emitido el sufragio en breve entrevista el Presidente Municipal exhortó a la población a que salgan a votar, que esta plenamente vigilada y coordinada la seguridad pública, considerando que serán unas elecciones tranquilas, en virtud de que no le han reportado incidentes, incluyendo en los ejidos y en Nuevo Progreso, en donde dijo en una casilla la apertura se dio un poco después del horario.

"Vinimos a votar como un ciudadano más esperemos que todo salga my bien el tiempo nos está ayudando, entonces quiere decir que no hay impedimento para no salir a votar, tenemos vigilancia con Tránsito y Fuerza Tamaulipas, estamos muy al pendiente hasta los notarios públicos por si se llegará a presentar un incidente".

La gente dijo están acudiendo a votar sin hacer fila al menos durante la mayor parte de la mañana, aunque se mostró optimista de que la gente saldría a votar, nada que ver cuando es la efervescencia de las elecciones para Presidente Municipal o candidaturas para gobernador.

Consideró en términos generales como bueno el trabajo del IEETAM y del INE, salvo algunos contratiempos ante la falta de funcionarios de casilla.

VOTAN. Ponen el ejemplo y emiten su voto el alcalde licenciado Carlos Rafael Ulivarri López, su esposa, madre y candidata suplente.