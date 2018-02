Vota 72 por ciento del PAN en elección interna

Cd. de México.- Con datos preliminares, el 72.4 por ciento de los 281 mil miembros que conforman el padrón del PAN participó con su voto para ratificar a Ricardo Anaya como su abanderado presidencial.

Acompañado por los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral, Damián Zepeda, dirigente nacional del blanquiazul, informó que el 72.4 por ciento equivale a 203 mil 705 miembros.



"Es un dato histórico: es la votación más alta", celebró el dirigente en la sede nacional.



En 1999, un 40 por ciento de los 358 mil panistas votó por Fox, que como en este ejercicio fue el precandidato único. En 2005, un 29 por ciento del poco más de un millón de panistas lo hizo por Felipe Calderón y, en 2012, el 31 por ciento de un millón 700 mil panistas, adherentes y militantes activos.



Para los panistas, la plaza que aportó más números a la causa anayista fue Veracruz, con un 86 por ciento de votos, seguida de Tamaulipas y Estado de México. En la Ciudad de México, se reportó una participación del 71 por ciento, unos diez mil 858 sufragios.



Zepeda acusó al equipo de campaña de la ex panista Margarita Zavala de propalar la idea de que muchas de las boletas llevaban el voto de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón.



"No hubo ni un uno por ciento de votos nulos", atajó el dirigente albiazul.