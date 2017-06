"Vomito a periodistas...Por qué no publican mentiras de su chin...", postea funcionario

Cd. de México.- Sergio Escobedo, secretario de la síndica de Meoqui, en Chihuahua, Elsa García, fue cesado luego de una publicación en su Facebook contra el gremio periodístico.



"Vomito a todos los medios de comunicación del Estado de Chihuahua, reporteros, periodistas, medios digitales y prensa escrita están el servicio del PRI", escribió.



A tres meses del asesinado Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, el funcionario también posteó "luego no chillen porque los matan".



"Por qué no publican mentiras de su chingada madre. Lo bueno que ya existen las redes sociales y ya no engañan a nadie. Y luego no chillen porque los matan".



Tras causar indignación en redes sociales, la síndica informó el cese de su colaborador y ofreció una disculpa.