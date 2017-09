Volverán a catear penales violentos. Combate a autogobiernos: SSPE

Cd. Victoria, Tam.

El titular de la SSPE de Tamaulipas, Luis Felipe López Castró, anunció ayer que repetirán los cateos en los penales de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa, donde el combate a los autogobiernos desató la violencia al interior, que se reflejó en fugas, asesinatos de reos y de policías del estado.

"Nos falta volver a entrar a Victoria, volver entrar a Nuevo Laredo y volver a entrar a Reynosa. Lo vamos a hacer en su momento, cuando las condiciones sean las adecuadas", advirtió el Secretario de Seguridad Pública del Estado.

Sin dar fechas para llevar a cabo la próxima revisión de los Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), precisó que en la actual Administración, que arrancó el 1 de octubre del año pasado, los penales de Matamoros y Altamira no han sido cateados.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado admitió que resulta un trabajo complejo para las autoridades eliminar los autogobiernos en los penitenciarías de Tamaulipas.

"Es difícil, debemos de aceptar que los autogobiernos se pueden dar aun sin que nosotros nos demos cuenta, pero seguiremos estando atentos", subrayó.

La problemática en los penales, dijo, llegó a tal grado de que varios de los filtros de revisión en sus aduanas están a cargo de elementos de la Policía Estatal Acreditable y no propiamente del personal de custodios.

"Las aduanas no tienen instrumentos adecuados para trabajar, por lo que optamos porque el último filtro fuese la Policía estatal la que lo hiciera, tanto el primer filtro como el último es la Policía estatal", precisó.

Grupo Reforma publicó el 1 de agosto que tras meses de encabezar operativos contra el autogobierno del crimen en los penales de Tamaulipas, Felipe Téllez Ramírez fue ejecutado a unos 500 metros de la PGJE, en el estacionamiento del restaurante Las Viandas, en esta ciudad.

También difundieron que en medio de la crisis penitenciaria por lo cateos, fugas y asesinatos de reos y custodios, López Castro, admitió que en todos los penales de Tamaulipas priva el autogobierno.

La crisis de los penales estalló el pasado 22 de marzo, cuando tras una fuga de 29 reos por un túnel del penal de Ciudad Victoria, se desató una ola de violencia en los próximos días y meses.

El seis de junio luego de que elementos de la SSPE ingresaron a esta cárcel, donde destruyeron las tienditas ilegales bajo el control de los internos y que eran fuentes de financiamiento de la delincuencia, se registró una riña con saldo de 4 muertos, 3 de ellos policías acreditados y un reo, además de seis heridos.

Aboga por Ley de Seguridad Interior

Cd. Victoria, Tam.

Tras reconocer el clima de violencia que se vive en Tamaulipas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió al Congreso de la Unión aprobar la Ley de Seguridad Interior.

En conferencia posterior al desfile del 16 de septiembre y ante mandos federales y estatales agradeció el apoyo de las fuerzas federales en el combate a la delincuencia en el estado.

"Quiero resaltar un tema el cual para nosotros es prioridad y lo hemos manifestado: la necesidad de poder contar con un marco regulatorio adecuado para el buen funcionamiento de nuestras fuerzas armadas", indicó.

"Y me refiero a la Ley de Seguridad Interior, donde hemos exhortado al Congreso de la Unión, no solamente a su discusión si no en su caso ya a la aprobación del mismo. Esto nos permitiría que obviamente a los gobiernos de los estados y muy especialmente a las fuerzas armadas desempeñar mejor todavía su trabajo aún más de lo que hoy en día se está llevado a cabo".

Mientras Tamaulipas no cuente con suficientes elementos de seguridad para enfrentar a la delincuencia, señaló, las fuerzas federales permanecerán en la entidad.

"Eso se va a tardar un tiempo, estamos en una constante, permanente reclutamiento. (Mientras tanto) por supuesto que estaremos apoyándonos y respaldándonos con las fuerzas armadas", apuntó.