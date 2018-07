Volverán al Ejército 7 mil 612 de élite

Cd. de México

Un total de 7 mil 612 elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), del Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP) y de un Batallón de marinos conocido como (24 BIM) que están al servicio del Presidente, retornarán a sus cuarteles.

Esto de acuerdo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de prescindir de ese cuerpo de seguridad, nombrado como tal en 1942 por Manuel Ávila Camacho.

Mandos militares consultados sobre la reintegración de elementos del EMP a los cuarteles del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea, coincidieron en que las fuerzas armadas serán fortalecidas con personal altamente capacitado.

El Estado Mayor Presidencial se integra por 8 mil 47 elementos, de los cuales 7 mil 612 son de las Fuerzas Armadas, 52 son policías federales y de la Ciudad de México y 383 civiles.

Entre los mandos operativos del EMP se encuentran 12 Generales y Almirantes, 187 jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores) o capitanes y 550 oficiales (tenientes y subtenientes).

Este grupo de élite coordina las 23 jefaturas, secciones y coordinaciones del Estado Mayor Presidencial.

Es responsable de la protección personal del Presidente, la organización y protocolo de sus actividades, eventos de la Primera Dama, la protección de ex Mandatarios y sus familiares, la seguridad de instalaciones, atención médica, transportes aéreos, e incluso labores de inteligencia y contrainteligencia.

"La mayoría de los elementos militares que integran todo el EMP, cuentan con un adiestramiento de élite, técnicas contra terrorismo, atentados y protección de servidores públicos; cuentan con su propio sistema de inteligencia y contra inteligencia.

"Tenerlos de regreso a las filas del Ejército será una buena noticia, ellos son militares y deben ajustarse a cualquier misión", confió a Reforma un mando castrense de la Primera Zona Militar.

La plantilla asignada al servicio del Presidente supera en número a los desplegados en estados azotados por el crimen organizado.

Por ejemplo, la Tercera Región Militar de Mazatlán, y con influencia en Durango, dispone de 6 mil 713 efectivos. La Cuarta Región Militar, de Monterrey y con influencia en Tamaulipas y San Luis Potosí, tiene 6 mil 432 elementos

El EMP también supera en número a Policías Estatales como la de Guerrero, que suma 6 mil 93 elementos; a la de Nuevo León que tiene 5 mil 482 agentes o a la de Jalisco con 6 mil 609.



Pide a AMLO repensar desaparición de EMP

El presidente de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Agustín Basave Benítez, que lleva los temas de Defensa Nacional, sugirió al próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "repensar", la eliminación del Estado Mayor Presidencial (EMP) que ha anunciado.

"La idea de que no me van a hacer nada, porque me protege el pueblo" debe ser reconsiderada ya que "hay crimen organizado, cárteles poderosísimos, hay violencia desbocada", dijo entrevistado en el Senado.

Retirar al EMP de la Presidencia de la República, "yo no lo haría, a lo mejor habría que replantear cuántos elementos están destinados, a lo mejor regresar algunos efectivos a la Secretaría de la Defensa".

Basave Benítez expresó que "el Presidente de la República necesita protección, (lo cual) no es un asunto personal, con todo respeto para el próximo Presidente de México, es un asunto de seguridad nacional". Y subrayó: "Cualquier cosa que le pase al jefe del Ejecutivo federal, afecta al país".