Volverán a cerrar albergues

Aunque de forma reciente, el albergue para migrantes "Senda de Vida" en Reynosa retomó actividades, de atención, refugio y alimento, directivos informaron a EL MAÑANA que ya analizan un nuevo cierre, debido a las alertas de un rebrote por el Covid-19.

Esto implicaría que alrededor de 170 personas, entre las que se encuentran niñas y niños se desplacen a centros temporales.

Aunque hasta el momento no se han definido tiempos, Héctor Silva mencionó que no se puede evitar, por lo que ya están en coordinación con médicos y personal del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) para impedir un desplazo masivo.

"No podemos decirles que se vayan, que no los podemos atender, eso sería algo inhumano, vamos a buscar que se defina cómo será su estadía aquí, nosotros quisiéramos que no ocurriera un nuevo cierre pero desgraciadamente ya nos informaron de este rebrote, entonces debemos actuar".

"Senda de Vida" es uno de los albergues para migrantes con mayor capacidad en la frontera de Tamaulipas a donde recurren al menos mil extranjeros al mes, en su búsqueda de llegar a los Estados Unidos.

En la actualidad, se cuentan con más de 700 inscritos en listas de espera para solicitud de asilo, aunque por la pandemia, el vecino país no atiende los trámites.

Por lo que un nuevo cierre, dejaría como única opción de alojamiento a los que no están en albergues, o a los que lleguen próximamente a Reynosa, el rentar casas por su cuenta. "Esperemos que cuando se de el cierre, se quede la mayoría de migrantes aquí, pero el resto, los que ya no podamos recibir, esos si tendrán que buscar, como lo han hecho otros en esta pandemia, aparte tenemos la situación de que Estados Unidos no acepta solicitudes de asilo".

Cero contagios...

Silva reconoció que la estrategia del cierre temporal también busca mantener en cero contagios a la comunidad migrante, ya que desde que inició la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus en Reynosa no hay casos positivos. "Hace unos días hubo una migrante con síntomas pero ya quedo descartada, ella tenía otra enfermedad porque se había bañado con agua helada, como un resfriado, nos hemos mantenido en cero casos y así tenemos que seguir".

Por ello se mantienen un ingreso restringido al inmueble, solo refugiados o personal de apoyo pasa, previo a un lavado de manos obligatorio con agua, jabón, así como gel antibacterial, luego prueba de temperatura, limpieza de calzado y uso de sanitizante corporal.