Volverá en noviembre con ´Love´

Después de un receso de la vida pública que durara un par de años para pasar tiempo con su familia, el músico canadiense Michael Bublé regresó a los estudios de grabación para el lanzamiento de "Love", su octavo disco, previsto para el 16 de noviembre.

No anticipé ningún regreso al estudio o a las presentaciones. Mi visión del mundo entero ha cambiado completamente en los últimos años. Quise pasar todo mi tiempo con mi esposa e hijos. En eso me enfoqué", exclamó Bublé mediante un comunicado de prensa.

Subrayó que ha tenido muchas bendiciones y una de ellas es la fortuna de transmitir los covers de su disco a las generaciones futuras con todo el respeto y la seriedad que merecen los artistas originales.

A CONTAR HISTORIAS

No importa si soy el narrador, observador, protagonista, un soñador, un chico con el corazón roto en un bar o teniendo la mejor noche de su vida, tengo historias que contar en este disco. Todo está en las canciones", compartió.

El disco contiene los covers de My Funny Valentine de Richard Rodgers y Lorenz Hart, La Vie en rose a dueto con la jazzista Cécile McLorin Salvant, When I Fall in Love de Victor Young y Edward Heyman, entre otros.

Fue producido por David Foster, de Jochem van der Saag, y el mismo Bublé, quien dijo que When I Fall in Love ya se puede descargar y escuchar.

Michael Bublé ha vendido más de 60 millones de discos en el mundo, se ha presentado en cientos de shows, ha ganado cuatro premios Grammy y varios Juno Awards.