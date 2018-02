Volverá a morir

Una probadita. El adelanto de la película estará incluido, además de en iTunes, en la versión doméstica de Escuadrón suicida: Hell To Pay, que llegará en DVD y UltraHD Blu-Ray el próximo 10 de abril.

La Comic-Con de San Diego del año pasado revelo proyectos como el que DC tiene entre manos para expandir su universo, esta vez en versión animada con La muerte de Superman, que se estrenará este año. Pues bien, gracias a un desliz en una vista previa en iTunes es posible ver las primeras imágenes del filme.

Las secuencias se incluyen dentro de los extras la cinta Escuadrón suicida: Hell To Pay en la plataforma digital iTunes. Aunque todavía no hay detalles sobre el elenco o la sinopsis oficial, la película estará inspirada en el cómic The New 52 y reflejará la icónica batalla entre el todopoderoso Doomsday y Kal-El.

CONMOVEDOR

El filme de animación también tendrá tiempo para escenas conmovedoras como la reflejada en la imagen filtrada. En ella, el Hombre de Acero aparece llevando en brazos a Lois Lane frente a un grupo de personas que les observan con orgullo, lo que indica que el superhéroe alienígena tendrá que emplearse a fondo para proteger a sus allegados.

Además, este filme será el primero de un total de dos que adaptarán la clásica saga de La muerte de Superman.

La secuela, El reino de Superman, llegará a principios de 2019, justo un año después de la primera parte de la saga de animación del DCEU.