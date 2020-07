¡VOLVERÁ COMO LA CHICA MALA!

Desde antes de que la pandemia interrumpiera la lucha libre, la "Barby" de Reynosa comenta que ya había iniciado con la metamorfosis que muchos esperaban.

"Si he cambiado, antes me tenían todos en el concepto de técnica y de ser siempre la buena, la inocente que no decía ni malas palabras, ahora me está gustando eso de ser algo ruda y porque no ser más sensual, mostrar un poco más arriba del cuadrilátero", advierte la llamada "Muñequita del ring".

"La presentación es algo fundamental, al salir de los vestidores el público de inmediato te ve y en mi caso me gusta que se lleven una grata impresión, ya luego viene lo que uno hará arriba del encordado que también es muy importante", explica.

Esa nueva imagen podría traerle algunos problemas con sus rivales e incluso con el público femenino, pero dice que está lista para enfrentar a todas las envidiosas.

"Pues yo no tengo la culpa si se enojan, uno se cuida para verse bien y ni modo ... es lo que uno se gana a veces por verse bien, siempre habrá envidias", expresa la enmascarada, quien en este 2020 cumplió 5 años como luchadora profesional.

La Barby forma parte de los nuevos talentos del pancracio local pero no es ninguna improvisada. Entre sus maestros figuran Los Titanes, Eskeletor y Nacho Zapata.





¿Cual es la parte de tu cuerpo que más te gusta?

"Mi sonrisa"

¿Cual es la parte de tu cuerpo que más les gusta a tus fans?

"Yo podría decir que mis ojos .... pero mejor hay que preguntarles a ellos", responde con voz sensual.

Ella se muere de ganas por volver a luchar. El 2020 pintaba para ser un gran año pero el COVID-19 hizo de las suyas. Por lo pronto La Barby es paciente y tiene una lista de pendientes apuntados en su agenda.

"Ya tenía varias fechas confirmadas, de hecho comenzamos el año con el pie derecho, pero vino esta pandemia y nos quedamos con las ganas de seguir.

Por el momento el o la que se quiera apuntar para luchar pues yo estoy lista, por ahí tengo pendiente una lucha de campeonato en Monterrey contra una luchadora de allá", explica.

Su personaje ha sido bien recibido por la afición y ella siempre será agradecida con aquellos que la han impulsado en esta carrera que tanto le apasiona.

"Soy feliz luchando, los aplausos de la gente es lo mejor, y bueno Arturo Serna siempre nos ha apoyado, le ha dado la oportunidad a todos y pues ya cada quien sabrá si la aprovecha o no, hay que ser agradecidos", reconoce la jovencita.

Por último manda un mensaje a sus seguidores y a todo el público en general pues está ansiosa por dejarse querer.

"Todos vamos a regresar renovados, con nuevas metas y mucha actitud, en lo personal pueden esperar una Barby que lucirá mejor que nunca, estrenando equipo, estrenando look pero también nuevos lances", finalizó.