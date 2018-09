Volverá asteroide ´calavera´ a acercarse la Tierra, después de Halloween

La primera vez que el asteroide ´calavera´ se acercó al planeta Tierra, fue el 31 de octubre del 2015, llamando la atención de los científicos y de los amantes de la astronomía por su peculiar forma, que bajo ciertas condiciones pareciera un cráneo.

Según la NASA, el próximo 11 de noviembre el astro se aproximará de nuevo a nuestro planeta, sin embargo esta vez no estará tan cerca y su paso no coincidirá con Halloween.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr