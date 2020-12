¿Volverá a Marvel?

Aunque oficialmente el trabajo de Robert Downey Jr. como Iron Man llegó a su fin tras Avengers: Endgame, la sombra de Tony Stark sigue presente, sobretodo por los últimos rumores que apuntan a que el actor renovó su contrato para un futuro proyecto de Marvel.

En varias ocasiones Downey Jr. ha asegurado que su trabajo en Marvel ha terminado y que hizo todo lo que ha podido con el personaje, no obstante, aún hay algunos proyectos en el futuro marvelita en el que de una forma u otra se siente la presencia de Iron Man, como Spider-Man 3, la serie Ironheart, o la antología de animación What If...?

Según informa We Got This Covered, que cita las mismas fuentes que anticiparon las series de los personajes War Machine y Ms. Marvel antes de hacerse oficiales, así como la aparición de Luke Skywalker en The Mandalorian, la estrella de Dolittle firmó un nuevo contrato con Marvel para aparecer, precisamente, en la serie Ironheart.

Narrativamente esto tiene mucho sentido, ya que la ficción presentará a Riri Williams, una joven y brillante inventora que construye una armadura similar a la de Iron Man.

SU LEGADO

De una forma u otra, el legado de Tony Stark estará muy presente en Ironheart, por lo que la participación del actor se siente casi obligatoria.

El medio también señala que se desconoce, en caso de confirmarse la noticia, qué papel desempeñará el famoso en la serie; es posible que se trate de algún tipo de cameo o flashback, o incluso que sólo preste su voz a una inteligencia artificial.