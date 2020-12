Patrick Dempsey volverá a Grey´s Anatomy; luego de que el actor regresara a dar vida al doctor Derek ´McDreamy´ Shepherd, en la temporada 17 de la serie, la showrunner Krista Vernoff confirmó que el personaje continuará en la historia.

"Verán a McDreamy de nuevo en la segunda parte de la temporada", dijo Vernoff a Variety.

Dempsey abandonó el longevo drama médico al final de la entrega 11, cuando el personaje muere trágicamente en un accidente vehicular.

¡NO FUE ALUCINACIÓN!

En los primeros episodios de la más reciente temporada, el actor se puso nuevamente en la piel del gran amor de Meredith Grey (Ellen Pompeo), como parte de una alucinación causada por el coronavirus.

Ahora que la trama, protagonizada por Pompeo, lidia con la pandemia de la Covid-19, algunos de los ex protagonistas han tenido una participación especial en la historia.

Sin embargo, Vernoff no confirmó el regreso de algún otro personaje. Incluso se reservó responder si son ciertos los rumores que Mark "McSteamy" Sloan, otro de los favoritos del público e interpretado por Eric Dane, estará incluido.

"Puede preguntar, pero no puedo contestar.

"Tenemos nuestros deseos (de los que queremos que regresen), pero no tenemos nada nuevo que reportar", agregó durante una entrevista.

ESTRENA EN FEBRERO

El programa, que estrenará en febrero su temporada 17 en México, no ha sido renovado aún para la siguiente. No obstante, es uno de los show con mayor audiencia de la cadena estadounidense ABC.

"Honestamente no sé cuando termine la serie, así que planee una temporada fenomenal, he ideado lo que puede ser un fin de temporada o el desenlace de una serie.

"No creeré que se acabará hasta que vengan todos, me sienten y me digan: ´Se terminó´. Pero siempre tienes que planear para ambas contingencias", expresó la showrunner.