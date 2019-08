Vivir al día con nieve artesanal

El Mañana / Staff.- "Dependen de mí mi esposa y mi hijo; mi niño tiene dos años y tres meses, con eso a veces me va mejor, a veces un poco menos, pero sí se arma", dice Pablo Tonalá Silverio, que es vendedor de nieve artesanal.

Originario de Puebla, tiene dos años y medio viviendo en esta frontera. Cuando hace calor vende nieves de limón, chamoy, fresa nuez, mango y otros sabores más, y cuando hace frío vende elotes.

Pablo tiene un par de años en el negocio y le invierte 500 pesos por día, y obtiene alrededor de mil 100 pesos o menos.

Él hace la nieve solo y su esposa se dedica a las tareas del hogar, mientras él sale todos los días a buscar el sustento.

"En este negocio deja la mitad de ganancia y de inversión, hay quien trabaja con menos inversión pero la nieve puede salir más sencilla, a veces me queda como lo de un termo entero, la nieve se pone en el congelador y no le pasa nada", expresó al explicar un día de trabajo.

Señala el joven que son pérdidas económicas cuando llueve y no se puede trabajar, ya que no se gana.

Pablo Tonalá Silverio es uno de los millones de los jóvenes que se tienen qué enfrentar en el campo laboral, en el sector informal, sin seguridad social ni contratos de trabajo, viven al día con lo que se genera de sus ventas.

De acuerdo a un estudio de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, 8 de cada 10 no cuentan con el ingreso suficiente para comprar la canasta básica para dos personas, el 51 por ciento de los jóvenes no cuenta con seguridad social, mientras el 63 por ciento, a pesar de estar empleado, no tiene un contrato estable, lo cual viola sus derechos laborales.

Son casi 3 millones y medio de jóvenes desempleados o disponibles para trabajar, pero no buscan el empleo porque saben que no lo pueden conseguir.