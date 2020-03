Vivió violencia física y psicológica

La actriz Alma Cero se sinceró respecto a haber sido víctima de violencia sicológica y física por parte de una pareja sentimental, situación que la llevó a tocar fondo.

"Dentro del plano laboral y profesional nunca he tenido problemas, no he caído con productores abusivos, pero, sí sufrí un poco de violencia intrafamiliar y sí tuve una relación muy tóxica, relativamente hace poco tiempo, donde sí tuve violencia psicológica y un poco física", compartió en entrevista con Notimex.

La actriz, quien actualmente participa en los montajes Chicago y Los pájaros negros del adiós, dijo que vivir esa situación también la convirtió en una persona tóxica y que pudo darle vuelta a la hoja gracias a que es muy valiente y a la fe.

"Salí de ese círculo vicioso porque soy una fiel creyente de Dios. Desde pequeña dejé mi casa, a los 15 años, y eso me hizo ser valiente, también aprendí a reírme de mí misma, eso ayuda.

"Además toqué fondo y me permitió ver dónde estaba parada, me vi como había sido injusta con otras mujeres y entendí que sólo yo era la responsable de mis decisiones, no se trata de echar la culpa a la pareja tóxica. También te conviertes en lo mismo, afortunadamente me rehice y pude salir, otras no tienen tanta suerte", expresó.