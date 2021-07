Vivió un infierno

Jamie Spears presuntamente creó un ambiente agresivo para su hija, la cantante Britney Spears, al momento en que se convirtió en su tutor legal, en 2008, ya que según fuentes la insultaba de manera muy despectiva, de acuerdo con un reporte de The New Yorker.

"Pero lo que dijo fue: ´Estás gorda. Papá te pondrá a dieta y te conseguirá un entrenador para que te pongas en forma´".

Jacqueline añadió que los comentarios de Jamie le producían náuseas, y aseguró que él siempre trató de controlar y dirigir el regreso de su hija al mundo del espectáculo al intentar que fuera estrella invitada en la serie How I Met Your Mother.

LA PRESIÓN

Contó que el hombre regularmente señalaba el televisor y le decía a la intérprete de "Circus" que pronto todos los encabezados de los medios dirían: "Britney está de regreso".

No obstante, Jacqueline señaló que en lugar de que Jamie se convirtiera en un apoyo para la estrella pop, la hostigaba hasta el cansancio.

"Le gritaba y le escupía en la cara mientras le decía que era una ´put...´ y una pésima madre", expresó la informante en una entrevista que formó parte de una investigación realizada por Ronan Farrow, hijo de la actriz Mia Farrow, y Jia Tolentino.

LA AMENAZABA

Jamie presuntamente le decía a Britney que sólo podría ver a sus hijos si seguía sus órdenes, mientras que su madre, Lynne Spears, en lugar de abogar por ella se ponía del lado de su ex esposo.

"Obedece a papi y te dejarán salir´", es de las cosas que Lynne aparentemente decía, de acuerdo con Jacqueline.

Lynne decidió separarse de Jamie en 2002 por insistencia de su hija, ya que, de acuerdo con su libro autobiográfico Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World, publicado en 2008, su ex pareja le hizo sufrir muchos años de abuso verbal, abandono y comportamiento errático.

Jaqueline aseguró que la madre de Britney sólo estuvo de acuerdo con el tutelaje porque pensó que duraría unos cuantos meses, y no los más de 13 años que se ha alargado, y estaba feliz de que fuera Jamie quien tuviera el control ya que así su hija estaría resentida con él y no con ella.

TODOS LA APOYAN

En las últimas semanas, diversas celebridades y miles de fans se han manifestado a favor de la liberación de Britney del tutelaje de su padre a través del movimiento #FreeBritney.