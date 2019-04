Vivió Halsey momentos difíciles antes de ser famosos

Cd. de México.- Halsey aceptó que vivió momentos sumamente complicados antes de ser famosa, reportó Us Weekly.

Durante el evento benéfico Ending Youth Homelessness, la intérprete de "Bad at Love" reveló detalles sobre esa etapa de su vida.

"Estaba sin hogar en Nueva York", declaró.

La cantante reveló su primer encuentro con Jeremy Vuernick de Capitol Music Group, cuando le confesó al empresario que una bolsa de lona gris era su hogar.

Halsey fue expulsada de la casa de sus padres cuando tenía 19 años, después de que abandonó sus estudios universitarios.

"No fue porque haya hecho algo malo. No fue porque algo estuviera mal conmigo y no fue porque mis padres no me quisieran, porque hacían mucho. Pero una serie de circunstancias desafortunadas me llevaron a esa posición y le puede pasar a cualquiera", dijo.

La intérprete mencionó que se debe apoyar a las personas sin hogar porque si ella consiguió saltar a la fama sin tener nada, cualquiera puede conseguirlo.