Vivió extrema violencia familiar

La actriz Charlize Theron reveló por primera vez detalles de la noche que su madre Gerda asesinó a su padre Charles Theron.

En una entrevista con NPR para promocionar la cinta Bombshell, que cuenta el caso de mujeres acosadas por el presidente de Fox News, Roger Ailes, Theron narra cómo fue ese día de junio de 1991 cuando su mamá disparó a su padre en defensa propia.

LIBERADOR

El episodio ha perseguido a la artista durante toda su vida. Dice que fue el momento más perturbador, pero también el más liberador.

Era una pesadilla vivir junto a un hombre violento y borracho. Mi padre estaba tan borracho que no debería haber podido caminar cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación apoyadas contra la puerta porque él estaba tratando de empujarla para abrirla", cuenta la actriz.

Charlize señala que no le da vergüenza hablar de su caso de violencia familiar.

Creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en nada de eso. Creo que, para mí, esta historia siempre ha tratado sobre crecer con adictos y lo que eso le hace a una persona", comenta.

SUFRIÓ ACOSO

Durante la entrevista con NPR también habla acerca del acoso que sufrió al inicio de su carrera y describe la frustración por no haber hecho lo que creyó que se tenía que hacer en esos momentos.

Theron comenta cómo en 1994 un famoso director la invitó a su casa a una audición. Cuando apareció, encontró al cineasta bebiendo y en pijama. Él tocó su pierna; se disculpó y se fue a toda prisa.

La actriz dice que el episodio la enojó consigo misma.

"Estaba empezando, no conocía nada y me dije a mí misma a las 21:00 horas cuando me iba de ahí: ´tal vez así lo hacen en la industria del cine", compartió.

Theron dijo que al ser la primera vez que vivía una situación así, no supo cómo reaccionar y no entendió en aquel momento lo que pasó.

"Es algo muy difícil de entender, ni siquiera estaba completamente de que eso fuera acoso sexual, hasta que avanzó mi carrera lo entendí.