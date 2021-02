"Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: ´mijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es usted´", dijo.

Noticia Relacionada Vivió acoso de pequeña

La intéprete relató que el hombre le preguntó si quería un dulce y le dijo que estaba muy bonita, al tiempo que se le acercó y le tocó el pecho sin su consentimiento; ella se hizo para atrás, pero el tipo intentó persuadirla.

SE LO DIJO A SU PADRE

"Y de ahí, ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque se le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel", agregó.

Los padres de Yuri siempre le enseñaron que nunca nadie debía de tocarla en sus genitales, por lo que supo reconocer el abuso por parte del señor.

"Siempre me dijeron: usted vale, mi amor, con o sin hombre usted vale, así que usted ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted, porque ese hombre que abusa y le pega y le grita y la trata como animalito no es para usted, usted es una princesa".