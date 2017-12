Viven pescadores triste navidad y el fin de año

San Fernando, Tam.- La escasa producción de camarón y de especies de escama está golpeando seriamente la economía de miles de pescadores ribereños, quienes vivieron una triste navidad y fiestas de fin de año.

Socios de la cooperativa de producción pesquera Laguna Madre informaron que durante todo diciembre se desplomó la captura de especies.

En fechas de “corrida” se vienen capturando entre 20 y 30 kilogramos de camarón en la zona que se localiza por la Barra “El Caballo”, ya que en los otros puntos de pesca la captura a veces no llega ni a 10 kilos de crustáceo, en una jornada de trabajo.

En lo referente a las especies de escama, también bajo drásticamente la producción de trucha, sargo, tambor, corvina, flander, pescados que se cotizan entre los 50 y 60 pesos el kilogramo.

Al no haber una buena producción, no se registraron buenos ingresos para los pescadores, no teniendo dinero para festejar la navidad y la celebración del año nuevo.

Actualmente el kilogramo de camarón coctelero se cotiza en 200 y 220 pesos en esta localidad, pero ya en otras entidades alcanza un precio de hasta 300 pesos la unidad.

Por otra parte informaron que ayer concluyó la veda de lisa, especie que fue prohibida su captura durante todo el mes de diciembre pasado, ya que en este mes es cuando desova para reproducirse.