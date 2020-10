Viven pandemia con más angustia

MONTERREY, N.L.

Uno de los grupos vulnerables que se ha visto más afectado por la pandemia por el Covid-19 son las mujeres con cáncer de mama, quienes han tenido que aplazar sus quimioterapias, prolongar sus tratamiento y han decaído en su estado de ánimo y físico.

Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se reconoce el esfuerzo extra que han hecho en medio de la contingencia.

"Tenemos mujeres que no salieron durante cinco meses y eso ha traído una situación de incertidumbre. Se preguntan qué pasará si salen, si no toman su medicamento o no van a consulta", dijo Verónica Rocha, directora de la Asociación de Salud y Bienestar de la mujer y sus familias, A.C. (ASBIS).

"Hay una situación de estrés continuo".

Laura Súchil Bernal, jefa del departamento de vinculación del Instituto de Cancerología (INCan), explicó que actualmente en México se registran cada año 190 mil casos nuevos de cáncer y 83 mil muertes sobre todo en tumores que afectan a las mujeres, como el cáncer de mama.

"La pandemia es un momento que nadie esperaba y para los pacientes con cáncer puede ser particularmente estresante. Saben que la enfermedad en sí, los tratamientos que reciben y el medicamento puede reducirles su sistema inmunológico y, con ello, son propensos a tener mayor probabilidad de desarrollar Covid-19.

"Han logrado enfrentar la enfermedad (y) enfrentan la pandemia, el no salir, el que se aplacen los tratamientos y el cuidarse del contagio".