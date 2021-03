Viven ´otro´ viacrucis

Luego de ser retirados por autoridades federales de las instalaciones de aduana y migración, los centenares de migrantes se apostaron en la plaza pública, en donde no se cuenta con las medidas de higiene ni salubridad necesaria para su estancia. La gran mayoría son deportados, otros son recién llegados, los cierto es que a esta ciudad fronteriza de Reynosa siguen llegando grupos de migrantes tanto nacionales como extranjeros.

Fuimos engañados en Estados Unidos, nos hicieron poner las huellas, tomaron fotografías, no nos dijeron para dónde íbamos, preguntamos y no nos hicieron caso´´. Delmis Carolina, Hondureña

Dijeron que si seguíamos de necios sin salir de ahí, iban a tomar medidas, nos amenazaron con quitarnos a los niños, que no los veríamos durante tres meses´´. Salvador Alvarado, Salvadoreño

No cabemos, en el kiosco no cabemos todos y nos mandan para acá, ni nos preguntaron tienes quién te reciba, sólo nos tomaron huellas y nos mandaron". Derly Hernández, Hondureño

Durante las últimas horas, un grupo de migrantes que se encontraban en el patio de la aduana de Reynosa fue removido y ahora se ubican en la plaza pública "República", ubicada frente al puente internacional que conecta a Tamaulipas con Texas.

Los migrantes insisten en tocar la puerta de entrada a Estados Unidos a través de esta frontera, tras considerar que no pueden regresar a su país, ya que aseguran que está en riesgo su vida.

LOS TESTIMONIOS

Así lo expreso Hermelindo Acevedo, migrante originario de Guatemala y que se encuentra apostado en la explanada de la plaza la República, "Es peligroso, estamos en riesgo".

"Nos pueden matar porque de dónde vamos a sacar ese dinero que nos prestaron porque es prestado, tuve que vender mi sitio, mi casa, hoy no tengo casa estoy alquilando y tengo nueve de familia" dijo.

Aunque las autoridades han descartado la posibilidad de que surja un nuevo campamento como sucedió en el puerto de Matamoros, la realidad del grupo de aproximadamente 200 personas, entre los que se encuentran menores de edad, apunta a que esto pueda ocurrir, ya que la plaza la República carece de servicios sanitarios y la comida llega a cuenta gotas.

"No cabemos, en el kiosco no cabemos todos y más que nada es eso porque no tenemos techo y nos mandan para acá, ni nos preguntaron tienes quien te reciba, nada nada nos preguntaron, sólo nos tomaron huellas y nos mandaron" dijo Derly Hernández, migrante hondureño.

La mayoría de los migrantes asentados en la plaza pública frente al cruce fronterizo son personas originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Perú, principalmente.

En el lugar, la basura comienza a acumularse y por la alta concentración de personas el peligro de contagio de enfermedades es latente, luego de que las autoridades migratorias se limitaron a retirarlos del puente y ellos se asentaron en el kiosco de la plaza.

Salvador Ernesto Alvarado, migrante de El Salvador señaló que las autoridades federales los amenazaron para que se retiraran de las instalaciones de la aduana, por ser el ingreso de las personas que vienen de Estados Unidos.

"Dijeron que si seguíamos de necios, si no nos queríamos salir de ahí, iban a tomar medidas, nos amenazaron con quitarnos a los niños, que no los veríamos durante tres meses y nosotros en realidad no venimos con intención de molestar a nadie" dijo.

LOS ENGAÑARON

Por su parte Delmis Carolina Godoy, migrante de Honduras dice sentirse engañada por parte de las autoridades norteamericanas.

"Fuimos engañados en Estados Unidos, nos hicieron poner las huellas, nos tomaron fotografías, no nos dijeron para dónde íbamos, preguntamos y no nos hicieron caso, no nos dieron ninguna explicación, nos regresaron, nos dimos cuenta hasta que nos bajamos del bus y nos despacharon para acá" dijo.

La problemática sigue creciendo y hasta el momento no hay autoridad que frene la llegada de grupos masivos de migrantes a la frontera.

En redes sociales circulan videos donde se observa a grupos masivos de personas cruzando el río Bravo, acompañados por menores de edad pensando que de esta manera se les facilita el trámite.