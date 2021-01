Viven más de mil migrantes en calles

En las calles de esta ciudad fronteriza existen más de mil migrantes que no han podido acceder a un refugio o albergue, y por ello, se encuentran rentando casas por cuenta propia.

En la búsqueda de recursos algunos han optado por limpiar los vidrios de vehículos en semáforos, realizar trabajos temporales, así como elaborar artesanías para postreramente venderlas en la vía pública.

La mayoría de los migrantes en esta situación provienen de África y Cuba. "En las listas tenemos mil 200 personas inscritas, pero desgraciadamente más de mil están en las calles, no han podido entrar a un albergue porque el protocolo del Covid-19 nos impide recibirlos, solo operamos al 50 por ciento de capacidad, eso nos limita mucho, además influye que las fronteras estén cerradas, que no haya respuesta, tenemos migrantes acumulados", mencionó Héctor Silva, el director del inmueble Senda de Vida, considerado el de mayor capacidad de Reynosa.

En las calles algunos tienen desde marzo del 2020, sin un respaldo económico más que el propio, aunque las autoridades han intentando controlar a la población en torno a la pandemia, llevando los servicios médicos a diversos puntos.

Las rentas son populares en colonias como Aquiles Serdán y zona centro, y por lo general superan los 4 mil pesos por persona.

Además del gasto por alquiler, los migrantes deben financiar alimentos.

Silva lamentó que hasta el momento no exista una fecha para que Estados Unidos retome las solicitudes de asilo. "Mientras más se tarden más migrantes serán perjudicados, hay casos donde ellos ya no pueden regresar a sus países, la mayoría son desplazados por inseguridad, temas políticos, económicos, entonces no les queda otra opción más que esperar, aquí nosotros hemos intentando apoyarlos pero la realidad es que son muchos, más de mil los que están afuera de los albergues".

Por la contingencia del Covid-19 los albergues en Reynosa operan a un 50 por ciento de capacidad, el que Silva atiende da refugio a 150 familias, incluyendo a bebés.