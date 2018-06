Viven infierno con zancudos. Se acentúan ataques a orillas de drenes

Río Bravo, Tam.- La historia parece repetirse una y mil veces más y se acentúa entre los habitantes que residen cerca y no tanto de las orillas del dren, ante la ola incontenible de mosquitos y zancudos que apenas empieza a atardecer y hacen de las suyas al aumentar los calores, situación que se agrava cuando cae por completo la oscuridad.

Lo mismo en la Benito y Ampliación Juárez, Integración Familiar, Las Lomas, Ferrocarril 1, 2, 3, y 4, Morelos, Conquistadores, Sauteña, Azteca, Satélite, y muchas más, en donde el problema de la presencia de zancudos traen en jaque a los habitantes, cuya ciudad pareciera estar infectada de animales alados.

Testimonios son múltiples de residentes que se quejan de esta situación que inclusive sobre todo en el caso de los menores hasta les ha pegado como una especie de roña, ante la gran cantidad de ronchas.

Para la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria Número X, no representa un problema de proporciones preocupante, ya que por datos oficiales en la ciudad en las colonias se han presentado casos probables de dengue, pero ninguno confirmado, aunque no dejan de reconocer que la situación es complicada por que no dejan de ser molestos los piquetes de que son objeto las personas de todas las edades en especial los niños.

En las orillas del bordo familias que viven en esos asentamientos como en la Nuevo León y la Sauteña, relatan el infierno que les toca vivir apenas pasan de las 16:00 horas, ya que los zancudos salen con todo y sol, ya no les espanta en lo más mínimo, y por si fuera poco tienen que estar alertas ante los animales rastreros empezando por las víboras y arañas.

BORDO. Quienes viven en los costados del dren además de los animales alados tienen que mantenerse a la expectativa con los rastreros.