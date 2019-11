Viven experiencias paranormales

Ciudad de México.

Quedarse inmóvil en la cama porque se le subió el "muerto", ver fantasmas, sentir presencias oscuras que hacen maldades o hasta tener una casa embrujada y, a fuerza de costumbre, vivir en paz con los espíritus.

Las anteriores no son escenas de películas de terror, sino historias que, a propósito del Día de Muertos, comparten famosos que conocen lo sobrenatural de cerca.

ENTRE FANTASMAS

"En mi casa hay fantasmas. De pronto, se abren puertas, se caen cosas, suceden cosas extrañas pero no hay pedo, mientras no nos hagan nada", compartió el cantante sensación Ed Maverick.

"Creo que hemos aprendido a vivir con ellos, aquí en el cantón en Ciudad de México. Incluso hasta la señora que hace la limpieza nos dice de cosas que se mueven, de que sí hay fantasmas. Ya no me asustan".

EN PLENO SHOW

A los actores Juan Manuel Bernal (Monarca) y Joaquín Cosío (The Suicide Squad) lo paranormal lo han experimentado en horas de trabajo.

El primero cuenta que, cuando montaba una versión de Macbeth, vio un fantasma verdadero en escena, mientras que el segundo creyó cruzarse con un extraño par de monjas mientras alistaba una obra en una vieja escuela religiosa.

"Cuando me encontré con al administrador le dije que había visto dos monjas y me dio el típico final de cuento de terror: que no había monjas en el convento, que me lo imaginé", relata Cosío.

NO OLVIDAN

Algo un poco más intenso le sucedió a Odiseo Bichir, quien actuando en el clásico montaje de horror La Dama de Negro tuvo un encuentro paranormal de película, el cual hasta el día de hoy lo inquieta.

"Quedé último para salir a casa luego de la función, cuando de pronto se dejó escuchar la risa de un niño pequeño, luego pasos apresurados cuyos ecos corrían en dirección a mí.

"Se fue la luz, sentí alrededor de mi garganta dos manos enfundadas en guantes, una voz apenas en un susurro pronunció la palabra ´mírame!´. ¡Quedé petrificado! Volvió la luz y nadie estaba conmigo", recuerda.

HISTORIAS DE PELÍCULA

Regina Blandón (Mirreyes vs Godínez) rememora que, mientras estaba en su cama, vio a una mujer en el reflejo de sus ventanas: lo peor era que el ente estaba detrás de ella.

"No pude entrar a mi habitación como en tres meses, de hecho hasta llevaron a un padre para que limpiara las vibras y todo", se sincera la actriz.

El sentir sustos en la propia casa es algo que entiende bien Biby Gaytán (Chicago), aunque ella es la única, pues su familia, aclara, no percibe nada.

"A mí me pasa todo en las escaleras o que truena la puerta, pero realmente estoy tan en paz conmigo y con la gente que se nos ha adelantado, que más allá de verlo como algo negativo o que me asuste demasiado, digo: ´Abuelita, si eres tú, ya sabes que soy muy miedosa, nada más no me vayas a espantar muy feo´".

"SE LE SUBE EL MUERTO"

Antonio de la Vega (Club de Cuervos) acepta ya ser "cliente" con eso de que se le "suba el muerto".

"Me ha pasado no una, sino como diez veces. Me da mucho espanto. Dicen que es cuestión de desconexión. Ya hasta le agarré gusto", bromea.

Por su parte, Verónica Montes (El Señor de los Cielos) asegura tener un siniestro sexto sentido que le ha hecho sentir cosas negativas, como robos que ha sufrido su familia.

Y Gabriela de la Garza (Monarca) relata que hace tiempo, cuando vivió una temporada en Japón, se encontró con un fantasma bondadoso, o al menos, ordenado y limpio.

La actriz narra que un día salió de su departamento desordenado, y al volver se topó con una sorpresa.

"Estaba totalmente limpio y pensé que lo había hecho mi compañera de cuarto, pero resultó que no. ´Alguien´ nos hizo la limpieza y nunca supimos quién, porque sólo nosotros teníamos acceso al departamento. Fue muy raro y escalofriante a la vez".