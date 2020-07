Viven en crisis por pandemia

Lo que se ve venir son demandas para las pequeñas y medianas empresas que no pudieron, no han cubierto al 100 por ciento los salarios". Francisco Tenorio Rivera, empresario del área de contabilidad y fiscalización

Aunque el Gobierno está atendiendo la contingencia del Covid-19, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) son los que están viviendo en carne propia la crisis económica, y ahora los empleados también lo están resintiendo.

Francisco Tenorio Rivera, empresario del área de contabilidad y fiscalización, además síndico del contribuyente, comentó que las empresas ya no están solventando el pago de salarios al 100 por ciento a los trabajadores, por lo que se avizoran demandas contra las empresas que no pudieron seguir pagando.

"Lo que se ve venir son demandas para las pequeñas y medianas empresas que no pudieron, a lo mejor algunas grandes que también no han cubierto al 100 por ciento los salarios, no van a poder seguir solventando los cierres y salarios, se vienen problemas legales", dijo.

El empresario señaló que el gobierno no va a poder con todo el paquete, por lo que es necesario apoyar a las pequeñas y medianas empresas, porque no se puede tener problema económico y la misma recaudación.

"Se puede apoyar con el tema del Impuesto Sobre la Renta, forzosamente si hay un apoyo por ese lado los Estados se verían forzados también, sería una mejor manera porque no cargaría el Gobierno Federal con toda la carga", expresó.

Tenorio Rivera explicó que se debe tener una unión entre Gobierno Federal y Estatal, ya que al no trabajar coordinados se afecta a las empresas.

"Muchos ya no van abrir y cuando los trabajadores ya no perciban completo o la parte que se les estaba dando y vienen las inconformidades", recalcó.

Autoridades Estatales anunciaron el regreso a la Fase 1 de nuevo, por lo que comercios y empresas no esenciales pueden activarse de nueva cuenta, tras el cierre de dos semanas y además del primero que fue de alrededor de dos meses.