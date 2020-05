Viven en costas con riesgo real

Tampico, Tam.- Un aproximado de un millón 300 mil personas que viven en seis municipios de Tamaulipas podrían resultar afectados por algún fenómeno meteorológico, afirmó el coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez.

Informó que la próxima temporada de huracanes inicia el 1 de junio en el Atlántico y por lo cual, ya preparan unos 500 refugios temporales para hacer frente a cualquier contingencia meteorológica.

Asimismo pidió a los municipios que hagan limpieza de drenes pluviales y cárcamos para dar fluidez al agua y evitar que se registren inundaciones en lo máximo posible.

Granados Ramírez, dijo que como autoridad están haciendo las recomendaciones a los municipios y buscando lagunas o vasos captadores o reguladores de agua para darles profundidad. Informó que están revisando que los inventarios estén actualizados, los directorios también, padrón de refugios temporales que son como 480 en todo el estado y revisando que todo esté disponible como vehículos y todo el recurso para atender a la población en caso de emergencia.

El funcionario estatal recordó que ésta es una temporada que inicia 1 de junio y se alarga hasta 30 de noviembre y este año el pronóstico es que en promedio sean 16 fenómenos hidrometeorológicos los que se presenten para el Golfo de México, Mar Caribe y Océano Atlántico, mismos que van a tener nombre y que no saben cuántos puedan impactar en Tamaulipas.

Hizo ver que en esta temporada todos los tamaulipecos pueden ser susceptibles de riesgo pero en particular hay seis municipios más vulnerables porque colindan con el Golfo de México y se habla en ese caso de un millón 300 mil personas las que podrían resentir los embates de la naturaleza pero dejó en claro que eso no quita que lluvias torrenciales puedan hacer afectaciones en otros no municipios costeros como se dio el año pasado en Tula y Ocampo.

Por último, Pedro Granados aprovechó para recomendar a la población que hay en este estado alto potencial en este tipo de fenómenos naturales por lo que los exhortó a que se apliquen a hacer lo propio, cada quien en la parte que les corresponde y las autoridades con mayor razón.