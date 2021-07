Viven colonos suplicio

Las colonias se encuentran en los alrededores del Dren de Las Mujeres, que con cada lluvia fuerte, se inundan, generando afectaciones en las viviendas y en las pertenencias.

Noticia Relacionada AP EXPLICA: Asesinato amenaza con sumir a Haití en más caos

"Yo me levanté a las 4 de la mañana y ya estábamos inundados, ya bajó en algunas calles, cada temporada de lluvia, muchas veces me he inundado", dijo Juan Flores, vecino de la colonia, Leyes de Reforma.

Las familias llegaron a tener el agua arriba de la rodilla y otros más, incluso señalan que ha llegado hasta el techo.

"Del otro lado todavía, se pierde todo, algunos que les llega hasta la placa y batallan bastante", recalcó la señora, Teresa, vecina de Riveras del Bosque.

La temporada de huracanes, se convierte en una preocupación permanente para las familias que habitan en los alrededores del Dren de Las Mujeres, ya que en ocasiones los vecinos pierden parte de su patrimonio.

En los últimos años el problema ha sido constante, inundaciones en esas colonias, aledañas al dren.

Por ello cada vez se hace más urgente la construcción de un drenaje pluvial en Reynosa que evite que cada temporada de huracanes, familias de 60 colonias sufran de inundaciones y de pérdidas materiales.

En diferentes puntos el dren sale e inunda.