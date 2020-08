Viven cerca del río por más de 15 años

Tengo muchos años aquí, no me han tocado inundaciones, gracias a Dios no, tenemos escrituras, la verdad no tenemos temor, ahora sí que estamos en manos de Dios". María de los Ángeles, colonia Carmen Serdán

"Estamos en las manos de Dios", dice María de los Ángeles Velázquez, habitante de la colonia Carmen Serdán, que está a unos metros del río Bravo.

Tiene más de 15 años viviendo en el sector que queda del lado del bordo del río Bravo, pero al estar en alto no se han inundado.

"Tengo muchos años aquí, no me han tocado inundaciones, gracias a Dios no, tenemos escrituras, la verdad no tenemos temor, ahora sí que estamos en manos de Dios, yo vivo con mi familia", dijo la María de los Ángeles, quien tiene una pequeña tienda.

Su casa está justo unos metros del río Bravo y ante el huracán Hanna, las autoridades pasaron avisando que tenían que desalojar sus viviendas ante el riesgo por la crecida del río Bravo, pero no abandonó su casa ante el temor por los rateros, que siempre aprovechan.

Señala que en esta ocasión no hubo inundación en esta zona, por lo que agradece al omnipotente por el cuidado para con las familias de ese sector.

"Estuvo feo lo de las lluvias, sí nos vinieron avisar los militares pero gracias a Dios no pasó a mayores, anduvieron lo militares avisando que saliéramos, pero no hubo necesidad de dejar lo poquito que tenemos a los ´ratas´, porque es cuando aprovechan ellos para entrar", expresó María de los Ángeles.

El sector Carmen Serdán, 10 de Mayo y otros ejidos como Los Longoria, son de riesgo al estar cerca del bordo del río, por lo que ante crecidas puede hacer inundaciones, pero en esta ocasión afortunadamente no pasó a mayores.

Cada año cada temporada de huracanes, el riesgo es latente para las familias que habitan en estas zonas, que son catalogadas por las autoridades como de riesgo, al estar a unos metros del río Bravo.