Viven alejados de todo

Alejadas de la mancha urbana, en medio de parcelas y a unos metros del Hospital de Especialidades 270 del IMSS, familias del Fraccionamiento Pirámides se sienten como "en el rancho o ejido" y piden a la empresa fraccionadora resolver la falta de alumbrado.

El fraccionamiento es el último de las colonias que se encuentra en la carretera a San Fernando, incluso desde las viviendas se puede ver en la noche la luz roja del parque eólico.

Hace 10 años comenzaron a vender las viviendas, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y todo era diferente, una plaza con juegos, casas nuevas y promesas que fueron cambiando con el paso de los años.

Irma Miranda Sánchez vivía en la Juárez 5 pero compró casa en el fraccionamiento, emocionada con su esposo porque les iban a dar un subsidio y todos los beneficios que les ofrecían, pero ahora todo es diferente.

"Nos encerramos temprano... a las siete de la noche ya no salimos porque no hay luz, cuando compramos las casas sí había luz, nos prometieron muchas cosas, que íbamos a tener un centro comercial a la entrada, que en la rotonda una tienda de conveniencia... tenemos 10 años viviendo aquí y no hemos visto nada. Con el hospital 270 nos llegó el transporte porque antes era una pesera de ida y otra de venida, al menos el hospital nos benefició", dijo.

Y agregó: "aquí salen víboras; ahorita ve el parque limpio, pero estaba lleno de maleza, nos falta de todo, pintar los juegos, las lámparas que se están cayendo, los niños ya no pueden salir de noche, oscurece y todos adentro porque es un riesgo, en la noche es como una cuna de lobos porque no hay alumbrado".

El Mañana realizó visita al fraccionamiento y constató que las familias viven rodeadas de casas abandonadas en la mayoría de las cuadras; los vecinos explican que las viviendas tienen dueño porque vienen a meterse (otras personas) y los sacan los abogados, pero no saben porqué están solas.

Informaron que la empresa fraccionadora ha colocado anuncios donde pone en venta ciertas casas, con teléfonos y en otras el Infonavit las promociona con créditos accesibles; las que están en estas condiciones han sido bloqueadas con ladrillos en puertas y ventanas para que nadie entre.

"Nos falta una farmacia aquí porque en la noche si nos enfermamos no hay nada cerca, no tenemos nada, nosotros estamos como en el rancho, como en el ejido, aquí no hay ayudas, solo los candidatos que prometen en elecciones y después ya no regresan", expresó otra vecina.

"De repente nos ponen y nos quitan el alumbrado, no nos dan respuesta de la empresa, de qué es lo que pasa", argumentó una residente.

Las familias del fraccionamiento pidieron a las autoridades que arreglen la plaza, que es de gran tamaño, pero que requiere de pintura y lámparas nuevas para que los menores tengan un lugar donde jugar.

Las familias ahora se han resignado a vivir en la zona, con la esperanza de que alguien los escuche y pueda mejorar las condiciones, ya que se encuentran lejos de la mancha urbana, pero aun así se siguen construyendo viviendas ahora de dos pisos.

En el olvido

>Hace 10 años que se empezaron a vender las viviendas

>Se les prometieron centros comerciales y de conveniencia

>Es el último fraccionamiento en la carretera a San Fernando

>Está cercano al hospital 270 del IMSS

>Son casas de un piso

>Siguen edificando casas ahora de dos pisos





DESOLADOR. Entre casas abandonadas viven en el fraccionamiento Pirámides.





ESPERANZA. Llegaron con ilusiones pero todo ha cambiado, explican vecinas.





SIN ILUMINACIÓN. Falta alumbrado por las noches.