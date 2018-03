Viven entre aguas negras

En siete meses residentes de la colonia Revolución Obrera, enhan interpuesto seis reportes ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado por las constantes fugas de aguas residuales.

El problema se agrava dado a que el río de aguas contamiandas recorre seis cuadras abarcando dos colonias, la Revolución Obrera y Mitras.

La colonia Mitras esta ubicada a un costado de la avenida Rodolfo Garza Cantú, antes conocida como Río Purificación, este punto es el más afectado.

Los ríos de aguas negras salen de los patios de las viviendas, los vecinos han interpuesto denuncias ante las autoridades pero nadie ha hecho nada.

Residentes de la colonia Revolución Obrera, lugar en el que nace el problema, aseguran que la fuga de aguas residuales se agravó cuando dieron solución a las fugas en la escuela Secundaria ETI 44, ubicada a poco más de un kilometro de este punto.

¨Ahorita acabo de hablar a COMAPA y me comentan que fue porque están arreglando el problema de allá, en la ET,i que tengamos paciencia, que ya cuando quede arreglado ya no vamos a tener problema, pero la verdad no creo¨, indicó Martha Guillen.

Mediante un oficio enviado a la COMAPA y en poder de EL MAÑANA, los 80 vecinos que lo firman aseguran que el conflicto inicio desde el mes de agosto del año pasado, pese a que el personal de la comisión en reiteradas ocasiones ha buscado darle respuesta no hay solución y ahora los vecinos viven entre aguas residuales.