Viven acoso sexual porristas de la NFL

Para muchas jóvenes, ser porrista de un equipo profesional podría ser el trabajo de sus sueños, pero la realidad no es tan mágica como la expectativa.



Un trabajo realizado por el periódico The New York Times compartió momentos incómodos que varias animadoras -principalmente NFL- experimentaron al representar a los equipos en fiestas y reuniones sociales.



Las mujeres denunciaron acoso sexual por parte de aficionados que en estado de ebriedad se les acercan para fotografiarse, pero sobrepasan los límites.



"Cuando tienes un sujetador push-up y una falda con flecos, a veces, lamentablemente, parece que viene con permiso de ser ofendida ", dijo la animadora Titans, Labriah Lee Holt.



"Nunca experimenté (acoso sexual), nada cuando algún integrante del equipo ya sea jugador o administrativo. Pero definitivamente lo experimentas cuando te encuentras con gente que ha estado bebiendo cerveza", denunció Lee Holt.



Y es que actuar durante los partidos, no es la única responsabilidad de las porristas, que a menudo acuden a celebraciones promocionales donde interactúan con los fans.



En entrevistas con docenas de porristas actuales y anteriores, la mayoría de ellos de la NFL, pero también representando a la NBA y la NHL describieron la explotación sistemática de los equipos, que se benefician al enviarlas a reuniones previas al juego y otras donde son sometidas a ofensivas sexuales, comentarios y toqueteos de los fanáticos.



Una animadora que prefirió el anonimato señaló que los equipos pueden cobrar hasta mil 200 dólares por cada porrista que acuda a la reunión, pero ellas solo son recompensadas con 100 dólares.



El artículo de The New York Times cita el caso de los Cowboys de Dallas, los cuales les dan indicaciones a sus animadoras para lidiar con la situación.



"Nos dijeron qué decir, como: 'Eso no es muy agradable', ser dulce, no groseras. Usar un lenguaje corporal para ayudar a disuadir la situación. Nunca seas mala. Nunca. Siempre cortés. Porque si no fuera por los fanáticos, no estaríamos aquí, así es como se suponía que deberíamos pensar en esto", señaló.