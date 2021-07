Vive una pesadilla

Los hechos ocurrieron 06:30 horas en la colonia antes señalada, cuando la víctima iba llegando a su domicilio después de regresar de dejar a la central camionera a su familia.

Indicó que llegó a su casa y metió a la cochera su camioneta Chevrolet Tipo Trax modelo 2018.

Añadió que cuando iba a cerrar el portón, llegó un automóvil café y se estacionó justo frente a la entrada e inmediatamente descendieron dos sujetos, quienes portaban armas largas, que se dirigieron hacia él.

Apuntádole con sus armas, los sospechosos le dijeron que se iban a llevar su camioneta. Uno de ellos se le acercó y sin decirle nada le arrebató su celular que traía en la bolsa.

Luego le indicaron que se metiera a su casa y al ingresar le pidieron que les diera el dinero que tuviera guardado, en total se llevaron 1,500 pesos en efectivo.

No conforme con eso, los delincuentes se llevaron tres televisores, un sistema de sonido y una lap top.

Luego de que le saquearon la casa, los hombres lo amenazaron, diciendo que su se movía lo iban a matar.

“Cuando ya se iban me dijeron que no me moviera o si no me iba a quebrar”, dijo el afectado.

Tras el robo el hombre acudió ante la Fiscalía General de Justicia Del Estado a presentar formal denuncia en contra de quien resulte responsable.

...Y OTRO ESCAPA

Un ladrón fue sorprendido cuando trataba de abrir vehículos en un estacionamiento de un centro comercial, pero este alcanzó a escapar antes de que llegaran las autoridades.

Los hechos ocurrieron a las 16:44 horas de ayer, en el centro comercial ubicado en el bulevar Hidalgo con Fuente de Diana, de la colonia Las Fuentes.

De acuerdo a los primeros informes, el delincuente fue sorprendido por una mujer cuando trataba de abrir su carro.

La víctima le gritó y el delincuente empezó a correr y ya no lo pudieron alcanzar.

La mujer revisó su unidad y afortunadamente no le alcanzó a robarle nada.

Tras los hechos pidieron la intervención de la Policía Estatal, cuyos elementos acudieron en su auxilio pero no lograron ubicar al responsable.

El sospechoso era de tez morena, complexión regular y vestía playera celeste con pantalón azul.