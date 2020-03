¡Vive un infierno!

David Cabrera siempre ha creído que el futbol da revanchas.

En su regreso a Pumas, todos los días repasaba las palabras que hace años le dijo Luis Gabriel Rey: "El futbol es justo, lo que le das, te lo regresa, lo que no le das, te lo quita", solo que en los últimos dos meses su vida ha sido un infierno, no entró en planes con los universitarios, tampoco encontró acomodo con otro equipo y hoy se tiene que contentar con entrenar a diario, pero sin tener la más mínima opción de ser tomado en cuenta para el fin de semana.

En agosto del año pasado todavía agradecía la oportunidad que le había dado el técnico, Miguel González "Míchel", de volver a la titularidad y se emocionó ante el gesto de sus compañeros por darle la cinta de capitán, nunca imaginó que su vida iba a cambiar radicalmente, tras varias diferencias irreconciliables con el estratega español.

Luego de jugar entre el 2016 y 2017 en el Morelia, Cabrera se sintió el más afortunado cuando Rodrigo Ares, ex presidente de Pumas, le anunció su regreso al equipo.

"Regresar aquí es un sentido de pertenencia, la Cantera, el estadio, estamos en una zona privilegiada, indescriptible, el anhelo de cualquiera que sale es querer regresar", confesó hace 6 meses.

"Fui el relevo de Leandro (Augusto), pero aprendí mucho de Israel Castro; en Morelia me tocó uno de los mejores del futbol mexicano como Juan Pablo ´Chato´ Rodríguez y les saqué provecho a todos".

Cabrera ya probó el sabor de la banca y ahora vive el de la indiferencia, en el olvido. Mira a sus compañeros entrenar y solo le queda tragar saliva y aguantar.

-¿Qué aprende un jugador cuando está en la banca?

"A disfrutar cuando estás adentro, saber que tienes la obligación de hacer bien el trabajo táctico, cuando estás dentro se te hace habitual y no valoras, en cambio cuando pasan las semanas y no te toca entonces sabes lo que has perdido".