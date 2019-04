Vive su peor año

Madrid, España.

Amber Heard cumplió un año más de vida en un momento complicado de su vida personal. La intérprete se encuentra en plena guerra con su exmarido, el actor Johnny Depp, de quien se separó en mayo de 2016 y a quien denunció por maltrato. Una batalla que se ha acrecentado recientemente después de que el actor de "Piratas del Caribe" la haya demandado por difamación y le reclame ahora 50 millones de dólares.

Tras cuatro años de relación, Heard y Depp se casaron en 2015. Apenas 15 meses después, en mayo de 2016, Heard solicitó una orden de alejamiento tras acusarlo de abusos. El actor negó los hechos y la pareja se divorció en agosto de 2016 mediante un acuerdo privado. Heard declaró ante el juez que el actor se convertía en un "monstruo" cuando estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol. "Me lanzó una garrafa, tiró las cosas de la habitación y golpeó una pared. Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró por la casa", alegó Heard en su momento, según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la revista People recientemente.

ALZA LA VOZ POR LAS MUJERES

En todo este tiempo, la actriz se ha convertido en portavoz de los derechos de la mujer y ha hecho todo lo posible por exponer a una industria del cine que suele mirar para otro lado cuando se acusa a alguna de sus estrellas.

A finales del año pasado, Heard publicó una columna en The Washington Post en la que, sin mencionar a Depp por su nombre, aseguraba ser una víctima de violencia doméstica. "Hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí la fuerza total de la ira cultural que existe contra las mujeres que alzan la voz", relataba en la columna, donde aseguraba haber sido testigo de cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso.

DEPP SE DEFIENDE

Desde entonces, el actor emprendió acciones legales contra su exesposa. Él asegura que nunca abusó de su mujer, sino que fue ella quien ejerció violencia física contra él en alguna ocasión, por lo que la demandó por difamación hace menos de un mes y le reclama hasta 50 millones de dólares. Heard, que no suele tener reparos a la hora de hablar de su vida privada, por el momento no se ha pronunciado tras la última acción del que fue su marido durante 15 meses.

Por su parte, Heard es además embajadora de SAMS, la organización de médicos que trabajan en la crisis de Siria. También es una activa defensora de la causa LGTB+. Hace días compartió de cómo había nacido en Texas en una familia muy conservadora y cuánto le había costado revelarle a sus padres su bisexualidad.

En los tribunales

