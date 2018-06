Vive solo en predio baldío

Tengo miedo a enfermarme a causa de tanto zancudo que hay, pero no tengo otra opción, no tengo donde vivir, a veces cuando me siento muy mal no puedo ni salir a buscar algo para comer, y aquí me quedo, es por eso que planté nopales en este solar, eso es lo que como, son muy sabrosos . Don Carlos Álvarez Gámez, clama por ayuda

Don Carlos Álvarez Gámez, vive en un solar baldío en la colonia San Diego, desde hace más de 15 años, tiene 60 años de edad, y padece de deficiencia visual desde hace 5 meses, por tal razón no puede trabajar y se dedica a juntar botes de aluminio y a pedir limosnas para poder comer, se considera un hombre fuerte, pero se siente muy cansado y triste, hace 20 años murió su esposa, y dice que desde esa vez, no mira a sus hijas, Diana, Imelda, Claudia y Karla, familiares al ver lo deprimido que se encontraba decidieron llevárselas para Edinburg, Texas, sin su consentimiento, pero está convencido que fue lo mejor, él no les hubiera ofrecido una vida digna.

, Tam.-

Carlos necesita ser atendido, le duelen las articulaciones de sus manos y sus pies, además de lo que más le afecta es que mira muy poco, a paso lento avanza cada día en busca del sustento, cuenta que trabajó 22 años en la Hielera del Norte, cuando se le acabó el trabajo ahí, empezó a lavar carros, pero ahora no puede hacer gran cosa para subsistir, no sabe a quien pedirle ayuda, realmente no tiene a nadie.

El solar baldío en donde vive está ya infestado de zancudos, teme enfermarse:

"Tengo miedo a enfermarme a causa de tanto zancudo que hay, pero no tengo otra opción, no tengo donde vivir, a veces cuando me siento muy mal no puedo ni salir a buscar algo para comer, y aquí me quedó, es por eso que planté nopales en este solar, eso es lo que como, son muy sabrosos", dijo triste.

Don Carlos comenta que ha pedido ayuda a las autoridades municipales, pero ha sido ignorado, y ahora en su condición no puede alejarse mucho de donde vive, ya que su vista no le ayuda, teme que lo atropellen, o perderse, a pesar de que no tiene prácticamente nada, ha sido asaltado en diferentes ocasiones, le han quitado el poco dinero que logra juntar.

URGE. Plantó nopales en el solar, eso es lo que come, son muy sabrosos, dice.