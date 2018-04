Vive solo; pide apoyo

Río Bravo, Tam.- Gregorio Pardo Montañés de 77 años de edad, originario de Torreón, Coahuila, residente de esta ciudad, padece de artritis reumatoide, una enfermedad que le causa dolor, inflamación rigidez y pérdida de la función de las articulaciones en su cuerpo, usa una silla de ruedas para poder moverse, recorre a diario camino de hasta una hora para llegar en donde dice, pide limosna a la gente, esto para poder sobrevivir.

Don Goyo como le dice la gente que lo conoce, vive solo, tiene 4 hijos que a veces lo visitan, pero entiende el que no le puedan ayudar como el quisiera, los sueldos son muy bajos y tienen sus familia que atender, a ellos todos, los bendice, porque siempre se acuerdan de él. Hace 30 años llegó a esta ciudad, en donde comenzó a trabajar en la albañilería, trabajo que le dio para sacar adelante a su familia. Cuenta con orgullo que sabe de carpintería, plomería, electricidad y muchos otros oficios, solo que ahora le es imposible moverse, batalla mucho y eso lo pone muy triste, su más grande sueño es ser sano, para trabajar, porque dice, le gusta mucho trabajar.

En el año del 2010 Don Pardo, fue atropellado por una moto que conducía un joven, este no quiso ayudarlo y lo dejó tirado en el suelo, Gregorio como puedo se levantó y fue a casa, en donde a causa del dolor estuvo 2 meses y medio en cama, nunca fue a un hospital para ser atendido, su economía no se lo permitió, a parte de que no tenía seguro.

Cuando por fin se levanta, se da cuenta de que sus articulaciones estaban dañadas, pero de todas formas salió a buscar trabajo, antes, fue por sus herramientas con su antiguo jefe quien se las negó, porque le dijo que había perdido mucho dinero porque el no había ido a trabajar, aún sabiendo de la situación que vivió.

Poco a poco Gregorio fue perdiendo movimiento, y hoy lo podemos encontrar fuera de una conocida pescadería en su silla de ruedas, esperando que alguien le de algo para poder sobrevivir, pues tiene pagos que hacer, de agua paga 150 pesos de luz 300 pesos y 400 pesos de renta y dice que sino fuera por la gente noble que lo apoya, no sabría que hacer: "Hay mucha gente noble, Dios la pone en mi camino, son como ángeles, estoy muy agradecido" dijo contento.